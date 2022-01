​Sénégal / Guinée Equatoriale : Zéro cas Covid-19 chez les « Lions » à 48 heures du match

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a informé sur son site officiel qu’à la suite des tests PCR obligatoires faits ce vendredi 28 janvier 2022, soit 48 heures avant le match officiel Sénégal vs Guinée Equatoriale, comptant pour les 1/4 de finale de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, les résultats de tous les joueurs et membres de l’encadrement technique sont revenus négatifs.



L’équipe nationale jouera ce dimanche son quart de finale face à la Guinée Equatoriale, au stade omnisports Ahmadou Ahidjo à 19 heures.