​Sénégal: Le ministre de l’Intérieur officialise le report des élections locales

Le ministre sénégalais de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a annoncé que les acteurs politiques se sont "pour l’essentiel" mis d’accord pour un report des élections locales initialement prévues le 1er décembre 2019. Sans donner de nouvelle date, il a ajouté que les discussions se poursuivent, notamment concernant le mode d’élection du maire, certains acteurs proposant le suffrage universel direct.



Les parties prenantes du dialogue politique, lancé en mai dernier par le président Macky Sall, doivent décider si c’est le bureau municipal qui sera élu au suffrage universel ou si c’est uniquement le maire. Mais aussi s’il faut protéger légalement le maire, qui devient d’égale dignité avec le chef de l’Etat. Ces préalables sont à définir avant de procéder à la modification de Code électoral dans ce sens.



Sur l’institution du bulletin unique exigé par l’opposition et les non-alignés, le pôle de la majorité préconise la mise en place d’une commission technique pour s’y pencher. En plus de cela, il faudra d’abord attendre le résultat de l’audit et de l’évaluation de tout le processus qui devraient être faits par un cabinet choisi en appel à candidature conformément à l’exigence de l’opposition.