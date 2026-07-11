​Sénégal : Les descendants de Serigne Abdoulaye Dramé célèbrent son héritage au sein de la communauté Baye Fall

Les petits-fils de Serigne Abdoulaye Dramé ont organisé, ce samedi, une journée d'hommage pour magnifier le rôle majeur qu'il a joué aux côtés de Mame Cheikh Ibrahima Fall et son apport dans l'organisation de la communauté Baye Fall. La rencontre a également permis de mettre en lumière son rôle de trait d'union entre les communautés Baye Fall et mouride.



Selon Abdoulaye Dramé, membre de la famille, Serigne Abdoulaye Dramé était l'un des plus proches collaborateurs de Mame Cheikh Ibrahima Fall, qui lui accordait une confiance totale. Il assurait la coordination des activités de la communauté, la gestion des finances ainsi que plusieurs missions religieuses. Il servait aussi de lien permanent entre Mame Cheikh Ibrahima Fall et Serigne Touba, notamment durant le séjour de ce dernier en Mauritanie.



Originaire de Nguékokh, Serigne Abdoulaye Dramé avait été recueilli dès son jeune âge par Mame Cheikh Ibrahima Fall, qui l'éduqua et en fit l'un de ses plus fidèles collaborateurs. Pour la famille, son œuvre dépasse le cadre de la communauté Baye Fall et a largement contribué au rayonnement de l'islam au Sénégal et dans la sous-région.



Présent à la cérémonie, Abdoulaye Mbaye, petit-fils de Serigne Abdoulaye Dramé, a rappelé que son grand-père occupait une place centrale dans la concession de Mame Cheikh Ibrahima Fall, au point d'être comparé à un « Premier ministre ». Il supervisait l'ensemble des disciples, gérait les entrées et sorties de biens et veillait au bon fonctionnement de la communauté.



Les intervenants ont enfin salué l'organisation exemplaire mise en place par Mame Cheikh Ibrahima Fall et ses proches collaborateurs, estimant que cet héritage spirituel et organisationnel demeure une référence pour les générations actuelles. Ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les initiatives destinées à mieux faire connaître l'œuvre de Serigne Abdoulaye Dramé auprès de la Oumma islamique.