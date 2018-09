​Sénégal–Madagascar: Mbaye Niang et Sabaly forfaits, après Gana Gueye

Après Idrissa Gana Gueye déclaré forfait dès le premier jour du regroupement, c’est au tour de Mbaye Niang et de Youssouf Sabaly d'être déclarés forfaits pour le déplacement à Madagascar. Pour cause, l’attaquant de Rennessouffre d’une lésion musculaire à la cuisse, ce qui pourra certainement l'handicapé pour deux semaines, indique le médecin des « lions » Abdourahmane Fédior.



Et le Bordolais Youssouf Sabaly qui a pris part à l'ensemble des entraînements avec un gros bandage au genou, ne pourra malheureusement pas rallier Madagascar dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de Coupe d'Afrique des nations 2019 au Cameroun.