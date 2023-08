​Sénégal: de faibles orages attendus dans la quasi-totalité du territoire, selon l'Anacim

« Des activités pluvio-orageuses modérées à faibles intéresseront la quasi-totalité du territoire notamment les régions Centre (Kaffrine, Kaolack, Fatick, Thiès, Dakar, Diourbel), Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou) et Est (Matam, Kédougou, Tamba) au courant de cette soirée allant à la matinée », annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).



Elle signale que dans l’après-midi du jeudi jusqu’en fin de journée, « des orages et pluies, en provenance du Mali, sont attendus dans les régions Est du territoire ».



La chaleur sera « moins ressentie avec toutefois des températures maximales qui évolueront entre 32°C et 37°C », renseignent les prévisionnistes. Qui déclarent que les visibilités seront globalement bonnes »