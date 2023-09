​Sénégal: des orages et pluies attendus sur l’ensemble du territoire

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a annoncé mardi, des manifestations pluvio-orageuses prévues sur les régions Sud et Centre-sud avec des risques d’extension vers Centre-ouest du territoire. Ces manifestations se généraliseront durant la nuit du mercredi allant à la matinée du jeudi sur l’ensemble du pays avec des quantités modérées à fortes qui sont attendues.



« La sensation de chaleur sera de mise à l’intérieur du territoire malgré une légère baisse des températures », a souligné l’Agence.



D’après les prévisionnistes, « les visibilités seront généralement bonnes, les vents dominants seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées ».