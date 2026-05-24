​Sénégal : des soutiens de Diomaye saluent le limogeage d’Ousmane Sonko

Des proches du président Bassirou Diomaye Faye ont salué le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko, estimant que cette décision était devenue nécessaire pour relancer l’action gouvernementale.



Selon Baye-Mayor Diop, Sonko aurait « bloqué la marche du gouvernement » durant deux ans malgré les tentatives du chef de l’État pour apaiser les tensions.



Bougar Diouf a, de son côté, affirmé que « les Sénégalais attendaient cette décision », accusant l’ex-Premier ministre d’avoir fragilisé les relations du Sénégal avec les partenaires financiers internationaux.



Les deux responsables ont également mis en garde contre toute tentative de déstabilisation du pays après cette décision, rappelant que le président de la République dispose de « pouvoirs exceptionnels » pour préserver la stabilité nationale.



Dans le même sillage, la coordination de LDR Yessal de Touba a appelé à la formation d’un gouvernement d’union nationale afin de répondre aux difficultés économiques et sociales auxquelles les Sénégalais sont confrontés.