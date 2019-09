​Sénégal: hausse des transferts rapides d’argent au cours des six premiers mois de l’année

La Note de Conjoncture du deuxième trimestre 2019 de la direction de la prévision et des études économiques (DPEE) fait ressortir une hausse de 5,7% sur les transferts rapides d’argent au cours des six premiers mois de l’année.



« Les transferts rapides d’argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal sont ressortis à 586,6 milliards sur les six premiers mois de 2019, en hausse de 5,7% par rapport à la même période de l’année précédente », indique la DPEE.



Selon le document, « l’évolution trimestrielle des transferts reçus est marquée par une progression de 8% au deuxième trimestre 2019, dans un contexte marqué par la célébration de la fête de l’Aïd El Fitr ».



avec aps