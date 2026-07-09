​Sénégal : l'ANSD lance le deuxième Recensement général des entreprises

Dix ans après la première édition, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a lancé le deuxième Recensement général des entreprises (RGE). L'opération vise à actualiser les données sur le tissu économique national afin de fournir aux pouvoirs publics et aux acteurs du développement des informations fiables pour orienter les politiques publiques.



Selon le directeur général de l'ANSD, Dr Abou Diouf, ce recensement couvrira l'ensemble des unités économiques du Sénégal, qu'elles relèvent du secteur formel ou informel. Chaque établissement sera recensé afin d'identifier son activité, sa localisation et ses principales caractéristiques, en vue de constituer une base de données actualisée des entreprises du pays.



Pour Digou Mathilde Sadio, adjointe au gouverneur de Dakar chargée du développement, les résultats permettront de mieux connaître la composition des économies régionales et d'aider les décideurs à définir des mesures adaptées pour soutenir le secteur productif.



La première phase de l'opération, consacrée à la cartographie des unités économiques sur l'ensemble du territoire national, est déjà en cours. Au total, 1 700 agents ont été mobilisés pour cette étape préparatoire, livre iRadio.