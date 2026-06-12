​Sénégal : l’Association des juristes sénégalaises dénonce la faible représentation des femmes dans le gouvernement

L’Association des juristes sénégalaises (AJS) a exprimé sa vive préoccupation face à la composition du nouveau gouvernement, qui ne compte que quatre femmes sur un total de 30 ministres.



Selon la Rfm, l’organisation a également souligné qu’aucune de ces ministres n’occupe un portefeuille régalien, estimant que cette situation constitue un recul préoccupant en matière de représentation féminine dans les sphères de décision.



Cette configuration, poursuit l'AFJ, envoie un signal négatif aux jeunes filles, aux femmes professionnelles ainsi qu’aux élues, alors même que la Constitution consacre le principe d’égalité et promeut l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats publics.



L’organisation a appelé ainsi les autorités à respecter davantage l’article 7 de la Constitution, qui garantit l’égalité entre les citoyens et encourage la promotion de la parité dans les institutions publiques.