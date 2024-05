​Sénégal : l’Université Gaston Berger lance une licence professionnelle dédiée aux questions foncières

Le Sénégal est confronté à un manque réel de professionnels spécialisés dans les questions foncières. C’est la raison pour laquelle L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a décidé de lancer la licence professionnelle sur la gouvernance foncière.



« Nous sommes ici présents dans le cadre du lancement d'un atelier de formalisation afin de mettre sur pieds une licence professionnelle sur la gouvernance foncière dans le centre Nelga de l'Université Gaston Berger avec l'appui de plusieurs partenaires. Nous sommes ici également pour montrer ô combien le gouvernement accorde de l'importance à ce type de formation. Vous n'êtes pas sans savoir que le Premier ministre, lors du conseil interministériel sur la campagne agricole 2024, a annoncé que dans les plus brefs délais le président de la République va tenir le conseil d'orientation agro-sylvo-pastoral parallèlement à ce conseil, il nous a instruit de travailler sur la finalisation et l'orientation de la loi agro-sylvo-pastoral et halieutique », a déclaré Alpha Ba.



Pour le secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, on ne peut pas parler de cette loi sans parler des questions foncières. « C'est normal donc que pour toute formation qui s'inscrit à fournir au Sénégal des cadres intermédiaires ayant les capacités sur le foncier, l'Etat est preneur et va accompagner la dynamique. Cette licence vient à son heure, c'est une licence qui viendra pour appuyer les décideurs politiques. Dans le cadre de nos travaux, nous nous rendons compte que nous avons des ressources humaines sectorielles, nous n'avons pas des ressources humaines transversales comme on envisage de le produire dans le cadre de cette licence professionnelle », a-t-il justifié.



Par ailleurs, le secrétaire d'Etat rappelle que la souveraineté alimentaire demeure une priorité pour le Président Bassirou Diomaye Faye. Et, d'après lui, aborder la question foncière sans avoir des techniciens appropriés, c’est risquer de se retrouver dans le pilotage à vue.