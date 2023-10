​Sénégal : la marche des anciens militaires invalides dispersée à coup de lacrymogène

L’Association des anciens militaires invalides du Sénégal, qui comptaient tenir une marche jusqu’au ministère des Finances, pour exiger de l’Etat le paiement de leurs indemnités n’a pas pu atteindre son objectif. Ces anciens militaires ont été repoussés et dispersés à coup de grenades lacrymogènes par la police qui les attendait vers la place de l’indépendance. Certains parmi eux, ont été arrêtés.



« Ils n’ont qu’à nous payer notre argent. Nous étions presque 2000 et quelques personnes plus ceux qui sont en activité, cela fera plus de 5 000 personnes. Ils sont tous des anciens militaires invalides. Le problème est que le président de la République a donné des instructions pour signer le paiement depuis le 2. Cela devait être disponible le 3. Nous nous sommes rendu au ministère des Forces armées où on nous a fait savoir qu’au plus tard le 9 nous serons payé. Ils ont sorti le décret de paiement que nous avons réclamé pour le monter au groupe ils ont refusé. Nous leur avions dit de prendre toute leur responsabilité pour ce qui va se passer après. Ils n’ont qu’à nous remettre nos dus », tonne Ouseynou Fall militaire invalide.