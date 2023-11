​Sénégal : le budget du ministère des Finances connaît une hausse de 592,1 milliards FCFA

Mamadou Moustapha Bâ, ministre des Finances et du Budget, a évoqué le projet de loi de finance 2024 de l’Etat du Sénégal à un montant de 7003,6 milliards de F CFA contre 6441,5 en 2023 soit une augmentation de 592,1 milliards en valeur absolue et 9,2% en en valeur relative.



« Il me revient l’honneur de répondre à vos questions se rapportant à la considération générale de la loi des Finances pour l’année 2024 avec un focus sur la dette publique, les recettes et des pouvoir publics. Le projet de loi de finance 2024 de l’Etat du Sénégal porte sur un montant de 7 003,6 milliards de F CFA contre 6 441,5 en 2023 soit une augmentation de 592,1 milliards en valeur absolue et 9,2 % en valeur relative. En décembre 2011, honorable dépité, vos prédécesseurs avaient adopté dans cet hémicycle un projet de loi de finance pour 2012 d’un montant exactement de 2 344,8 milliards. C’est 298 % de hausse en 12 ans, c’est qu’en même, le signe d’un pays qui avance », a déclaré Mamadou Moustapha Bâ.



Poursuivant ces réponses, le ministre rappelle : « Le budget de 2000, il était de 831 milliards de F CFA, le budget 2012, il était de 2 344,8 milliards, c’est la même méthode comptable qui est utilisée pour pouvoir affirmer que le budget de 2024 est 7 003,6 milliards de F CFA. Pour des soucis de comparabilité, de 1960 à maintenant, utilisons la même méthode comptable la loi 2001-09 du 15 octobre 2001. Par contre à partir de 2020, il est entré en vigueur la loi 2020-07 du 26 février 2020 qui n’intègre pas dans la budgétisation les ressources à la trésorerie telle que l’amortissement de la dette 2020, 2021, 2022, 2023 les budgets sous l’emprise de cette loi n’intègre pas les ressources de trésorerie telle que l’amortissement de la dette ».