​Sénégal : les exportateurs de ferraille dénoncent le blocage du renouvellement de leurs licences

Le secteur de l'exportation de la ferraille est confronté à un important blocage administratif, selon la Fédération des ferrailleurs du Sénégal. Deux mois après avoir reçu une circulaire relative au renouvellement des licences d'exportation, les opérateurs affirment qu'aucune autorisation n'a encore été validée, paralysant ainsi leurs activités.



« Le comité de suivi n'a toujours pas validé les licences d'exportation indispensables pour travailler correctement », a déploré le coordonnateur de la Fédération des ferrailleurs du Sénégal, Serigne Mouhamadou Soukhna, dénonçant des lenteurs administratives au micro d'iRadio. Il estime que, depuis l'arrivée des nouvelles autorités, le secteur souffre d'un manque de considération et d'un net recul des services.



Le responsable rappelle que les exportateurs s'acquittent de leurs obligations fiscales et sociales et demandent simplement la délivrance des licences aux dossiers jugés conformes. Selon lui, cette situation menace de nombreux emplois, l'exportation de la ferraille constituant une activité génératrice de revenus, favorisant la concurrence et soutenant les collecteurs à travers le pays.