​Sénégal : vaste chamboulement au sein de la Gendarmerie nationale

Le Général Jean Baptiste Tine, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, a opéré à un vaste chamboulement au sein du corps, de Dakar à l'intérieur du pays.



L'adjudant-chef Insa Seck qui commandait la Brigade de recherches de Dakar est le nouveau patron de la Brigade territoriale de Mbour, 80 km ouest de la capitale. Mamadou Diagne qui commandait la Brigade de Vélingara devient le patron de la Brigade de recherches de Touba, près de 200Km à l'est de Dakar.



Victoir Lazar Sarr, désormais ex-patron de la Brigade de recherches de Ziguinchor (sud), remplace ainsi Moussa Ndour à Kalifourou, une zone frontalière avec la Guinée Conakry, qui s'en va pour Koupentoum pour prendre les commandes de la Brigade dirigée à l'époque par feu Tamsir Sané, froidement tué par une bande de malfrats.



Et Babacar Ndiaye dont les résultats ont été salués par les populations de la région orientale au lendemain de l'arrestation de la bande à « Peulh bou rafet », présumée auteur de la mort de Tamsir Sané, occupant jusqu'ici la Brigade de recherches de Tamba (Est) devra déposer sa valise à la Brigade de Thiaroye.