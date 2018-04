​Séparation entre Serigne Mboup et Yaye Fatou Diagne : Les précisions des ex-époux

La séparation du directeur de Ccbm (Centre commercial Bara Mboup), Serigne Mboup et du maire de Ngathie, Yaye Fatou Diagne continue à faire jaser. D'aucuns disent que la vidéo qui circule sur le net montrant l’ex-compagnon de l’homme d’affaire danser au rythme du «Ngoyaan », en présence de Aliou Sall (frère du Président Macky Sall) est la source de leur séparation. Les ex-époux ont tenu à apporter des éclairages pour démentir la rumeur.



Dans une interview avec «L’Observateur », l’ex-épouse de l'homme d'affaires, Yaye Fatou Diagne de déclarer : «Je m’adresse aux gens qui ont de la sympathie pour moi, je leur dis que cette vidéo n’a rien à voir, ni de près ni de loin, avec mon divorce».



S’agissant des motifs de son divorce, Yaye Fatou Diagne de souligner qu’elle ne va pas «les étaler sur la place publique. Car, a-t-elle précisé, «cela ne concerne que moi. « Serigne Mboup et moi, sommes assez grands. Nous avons décidé de nous marier et de nous séparer maintenant, c’est notre choix».



«Il y a certes séparation, mais, nous ne sommes pas des ennemis. C’est mon frère et je suis sa sœur. Nous gardons des relations cordiales, amicales et fraternelles», a-t-elle lâché.



Il faut dire que les ex-compagnons parlent sur la même longueur d’onde. Après les déclarations de Yaye Fatou Diagne, Serigne Mboup, pour sa part, a soutenu que : «la vidéo qui circule sur le net n’est en rien le motif de notre séparation».