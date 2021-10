​Serie A : début de saison impressionnant de Kalidou Koulibaly avec Naples

Cette saison en Serie A, seuls Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Alvaro Morata (Juventus) et Andrea Cambiaso (Genoa) ont réussi à bousculer la défense de Naples. Des attaquants comme Tammy Abraham (Roma), Keita Balde (Cagliari) ou encore Fabio Quagliarella (Sampdoria) ont tous échoué face à Kalidou Koulibaly.



Le meilleur joueur de la serie A du mois de septembre est en train de vivre sa meilleure saison depuis son arrivée en Italie en 2014. Le défenseur central sénégalais forme un duo quasi-infranchissable avec l’international Kosovar, Amir Rrahmani.



En dix matchs de Championnat, l’ancien de Messin est le huitième joueur à avoir réalisé le plus de précisions de passes et sa défense est celle ayant encaissé le moins de buts (3). De plus, Kalidou Koulibaly a déjà marqué deux buts et délivré une passe décisive en Championnat. De belles statistiques qui démontrent l’importance du Sénégalais dans l’effectif du Napoli.



Koulibaly est bien parti pour enfin décrocher un titre majeur avec Naples, même si l’ancien joueur de Metz refuse de parler de titre. « C’est trop tôt. Nous ne sommes plus seuls au sommet, il y a le Milan (qui totalise le même nombre de point que Naples). Pour le moment, nous voulons juste gagner tous les matchs que nous pouvons. Pour le Scudetto, nous allons voir en mars-avril. C’est difficile de gagner tous les matchs », a confié Koulibaly.