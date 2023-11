​Serigne Mbaye Thiam sur le projet OMVG : « Le taux d'exécution est à 98 % en Guinée et en Guinée Bissau »

Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de l'assainissement de la République du Sénégal, a déclaré, ce samedi que le taux d'exécution des travaux du projet OMVG est à 98 % en Guinée et en Guinée-Bissau. Il l’a fait savoir à l’occasion de la 49e Session Ordinaire du Conseil des ministres et Session du Conseil des ministres préparatoire à la 11e Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement tenu à Dakar. Le ministre soutient que la fin des travaux permettra la mise en place d’un système Ouest Africain d'échanger électrique.



« Au titre de ces projets le plus important est le projet portant sur l'énergie. Une première composante qui concerne 1677 km de ligne d'interconnexion électrique entre les quatre pays, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, et le Sénégal. Et la construction de 15 postes de transformation électrique dans les quatre pays. À date sur les lignes électriques, tout est terminé à 100 % au Sénégal et en Gambie et les lignes sont mises sous tension et les postes de transformations sont mis en service. Il y a un taux d'exécution de 98 % en Guinée et en Guinée-Bissau. Ces lignes d'interconnexion permettent d'interconnecter le système OMVS et le système OMVG. Lorsque les travaux seront terminés en Guinée, cela ouvrira le système OMVG à l'espace Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone et Guinée. Donc qui rentre dans le cadre du système Ouest Africain d'échanger électrique », a déclaré Serigne Mbaye Thiam.



En ce qui concerne le barrage de Sambangalou, le ministre a soutenu que « les travaux ont été lancés en septembre 2022... Nous allons nous pencher sur les autres projets notamment Saltigno et plus tard comment désigner l'opérateur qui doit gérer tout cet investissement-là qui est très lourd. Je rappelle que le barrage de Sambangalou à lui seul coûte 400 millions d'euros environ. Ce qui veut dire 262 milliards de F CFA ».



Pour Isufo Baldé, ministre de l'Energie et de l'industrie de la République de Guinée-Bissau : « Depuis la 48e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVG tenu à Bissau le 27 janvier 2023, nous avons enregistré des progrès significatifs pour la mise en œuvre du projet énergie. Cette réunion constitue une occasion pour que nous puissions de façon franche trouver les meilleurs chemins pour la continuation de la mise en œuvre de nos programmes des bassins-versants sous juridiction de l'OMVG ».



M. Baldé a aussi noté la situation qui rend difficile la concrétisation de la mission du haut commissariat. « Le non-paiement jusqu'à présent des contributions des États membres. Nous devons prendre des mesures pour les paiements à temps des contributions des États membres ».