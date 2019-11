​Serigne Moustapha Sy menace Macky Sall et son ministre de l'Intérieur

Serigne Moustapha Sy ne semble pas être content du chef de l'Etat et de son régime. Samedi, lors de la célébration du Gamou au champ de course, il n'a pas du tout été tendre avec lui. Le guide des moustarchidines s’est particulièrement offusqué d'un incident dont son convoi a été victime à Tivaouane.



«Je demande à Macky Sall et son ministre de l'Intérieur d'arrêter les provocations. Des instructions ont été données à un gendarme qui a arrêté mon convoi et a dit que je n'ai pas le droit d'avoir un gyrophare et une sirène. Alors que même les ânes et les chats ont droit à un gyrophare. Ce n'est pas normal. Je lui avais donné un avertissement quand sa voiture avait pris feu. Mais la prochaine fois on verra», a-t-il craché sur Seneweb.



«Ce qui arrive va arriver », a-t-il averti, tout en demandant à ses disciples de prendre au sérieux les prochaines élections municipales et aux législatives.