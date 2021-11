​Session d’Initiation au Golf : Des avocats du barreau à l’apprentissage des rudiments du Golf

Les avocats ont laissé le prétoire pour se mettre au golf. Vêtus de Polos, de casquettes et chaussures de golf, Me Pape Laity Ndiaye et Cie ont participé à la session d’initiation de golf au Golf club Pointe des Almadies. Une première pour les « robes noires » qui ont eu à manier des clubs sur les différents parcours (terrains) de golf.



Selon Abdoulaye Thiam c’est « un jeu qui doit aller en corrélation puisque c’est un jeu correct, d’étiquette et de comportement. Le golf ne peut se pratiquer sans justement ces points cruciaux que sont l’étiquette et le comportement ; l’état d’esprit dans lequel le golfeur doit se trouver. C’est un jeu qui demande énormément de concentration », a d’emblée déclaré le président Golf Club Pointe des Almadies Dakar.



C’est un sport qui jouit d’une mauvaise réputation, a-t-il dit, mais quand on commence à le pratiquer ça devient une « drogue ». Il souhaite que les initiés deviennent tous accro au golf et qu’ils puissent devenir membres du club de Golf Pointe des Almadies Dakar.



Un golfeur professionnel a lancé la session théorique en expliquant le b.a.-ba du golf. Cinq (5) moniteurs professionnels ont initié aux avocats les rudiments du golf. Ils ont eu à pratiquer ce sport dans les différents parcours.