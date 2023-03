​Session ordinaire 2020/2023 du CESE: Idrissa Seck évoque une baisse de la croissance économique

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) a évoqué une baisse de la croissance économique dans son rapport publié ce mardi lors de la première session ordinaire de l'année 2020/2023 dudit Conseil sous la présidence de de Idrissa Seck.



Parlant du rapport, trois (3) points ont été évoqués, à savoir la situation économique sociale et environnementale de l'année 2022, où il a été noté, une baisse de la croissance par rapport à l'exercice 2021. Le rapport des travaux de session de l'année 2022, et une troisième partie qui parle de la coopération de partenariats de représentation.



Plusieurs difficultés et un repli de 11% du secteur de la Pêche

Des recommandations ont aussi été émises dans le rapport, à la fois pour l'agriculture, l'élevage et le produit animale, pour consolider les acquis... Il y a eu beaucoup d'initiative et de réalisation qui ont été faites. En ce qui concerne la pêche, l'aquaculture, et l'économie maritime. Il s'agit d'un secteur stratégique qui contribue beaucoup à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la génération de revenus et d'emploi, selon le CESE.



« En dépit des efforts consentis par le gouvernement du Sénégal, ce sous-secteur qui polarisait 15 % de la population active sénégalaise est confronté à plusieurs difficultés liées à la rareté des ressources halieutiques. Selon l'ANSD sur 1 an, l'activité de pêche a enregistré un repli de 11,30 %, imputable à la partie industrielle -8 % », a indiqué le rapporteur.



Par ailleurs plusieurs recommandations ont été notées à cet effet. Il a été recommandé de veiller à la mise en œuvre effective des mesures définies dans le plan de redressement d'air Sénégal, de diligenter l'ensemble des travaux visant à rendre plus performant l'AIBD et atteindre l'objectif de faire du Sénégal un hub aérien au travers des investissements projetés à ces objectifs et enfin veiller à la gestion spéciale des zones situées à proximité de l'AIBD pour éviter d'hypothéquer la possibilité d'extension future dudit aéroport.



« Sur le secteur de la santé, les cas de COVID ont beaucoup baissé dans le pays. Sur l'éducation préserver un dialogue avec la communauté éducative, procéder au règlement définitif des revendications entre autres. Les écoles coraniques ne sont pas en reste avec la modernisation des daara. En passant au sous-secteur de l'environnement de l'assainissement des eaux usées. L'analyse du rapport de présentation du projet de budget 2023 du ministère de l'Eau et de l'Assainissement laisse apparaître pour le sous-secteur le taux d'accès global est de 73 % en milieu urbain et de 60 % en milieu rural. Spécifiquement, aux eaux usées, beaucoup d'investissement ont été réalisés en 2022 pour soulager le cadre de vie des populations », note le rapport.



Le Président Idrissa Seck qui s’est dit satisfait du comportement de chacune et de chacun des conseillers membres du CESE, s’est ensuite excusé après l’installation des trois conseillers, Mme Sall, Youssou Diop et Thierno Dieng officiellement installé dans leurs nouvelles fonctions. C’est le premier Vice-Président qui a dirigé les travaux.