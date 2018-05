​Seydi Gassama: ‘’C'est dangereux de retenir le capitaine Dieye de force dans l'armée "

Le président de la Section Sénégal d’Amnesty international reste d'avis que le capitaine Mamadou Dièye devrait être autorisé à quitter l’Armée. Pour Seydi Gassama, le retenir peut s’avérer dangereux pour ce corps. Parce que, explique-t-il c’est une personne démotivée.



M. Gassama pense qu’il faut le laisser partir, parce qu’il ne veut plus rester dans l’Armée et ne pas le persécuter.

« On ne peut pas obliger quelqu’un à rester dans un corps auquel il ne veut plus appartenir. Donc, que ce soit pour les magistrats ou les militaires, les policiers ou les gendarmes, lorsque quelqu’un ne veut plus continuer à travailler dans son corps, aucune loi ne devrait pouvoir l’empêcher de partir de ce corps », a soutenu le président d’Amnesty international, section Sénégal.



Le défenseur des droits de l’Homme estime que c’est même très dangereux pour les corps militaires et paramilitaires de garder des personnes dans ces corps contre leur gré parce que ce sont des gens extrêmement démotivés, qui peuvent à l’intérieur saper le moral d’autres personnes.