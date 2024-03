​Seydi Gassama : « Le Conseil constitutionnel a sauvé la démocratie sénégalaise qui était en danger »

Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, est revenu sur la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de l'élection présidentielle du 25 févier 2024. Pour l’invité du jury du Dimanche sur Rfm, « le Conseil constitutionnel a sauvé la démocratie sénégalaise ». Car, dit-il, « la démocratie sénégalaise était en danger ».



« Je crois que le Conseil constitutionnel a sauvé la démocratie sénégalaise qui étai en danger. Et le Conseil a redonné confiance aux Sénégalais, a redonné confiance á nos institutions. C’est cela qui s’est passé. Parce que tous les débats qu’il y a eu sur les délais raisonnables, tout le monde sait que les délais raisonnables, c’est d’organiser les élections avant le 2 avril. C’était un débat de mauvaise foi auquel moi, je n’ai jamais accepté de me prêter. Tout le monde sait que les délais raisonnables, ce n’est pas trois mois, ce n’est pas six mois, ce n’est pas un an. C’était d’organiser des élections avant, évidemment, la date de fin de mandat du président. Et je crois que le président a très bien fait de se conformer à ces décisions en fixant l’élection pour le 24 mars ».



Poursuivant ses propos, M. Gassama a ajouté: « C’est vrai qu’on aura moins de jours pour faire battre une campagne. 12 jours de campagne. Cela n’est pas de mon point de vue important. 80 % des Sénégalais savent à peu près pour qui ils voteront. Donc, que ce soit 10 jours de campagne, une semaine de campagne électorale, on doit pouvoir aller vers cette élection. Le plus important, c’est que les ménages fonctionnent ».



Pour lui, il faut que l’économie fonctionne. « La finalité de la politique, c’est d’arriver à créer des conditions de bien-être économiques et sociales des citoyens. Et pour que l’économie puisse fonctionner, il faut qu’il y ait la stabilité. On ne peut pas passer notre temps dans une campagne électorale permanente. Cela fait un an qu’on est dans des districts politiques. Il faut maintenant organiser cette élection-là, élire un nouveau président, encore une fois, quel qu’il soit, qui va nous remettre au travail », a-t-il conclu.