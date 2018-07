​Seydou Guèye accuse l'opposition d’intox auprès des autorités religieuses

Le porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr), Seydou Guèye demande à l’opposition de se calmer et d’arrêter «cette stratégie d’intoxication». Car, souligne-t-il, il y a des choses qui ne sont pas acceptables.



«Il n’y a absolument rien de nouveau dans la façon de faire de l’opposition, parce qu’elle est dans le registre de la calomnie, de l’accusation gratuite. Alors que le problème qui se pose pour notre pays c’est de savoir comment construire ensemble le développement et chacun a sa place et dans son rôle le faire », déclare le porte-parole du gouvernement.



Pour Seydou Guèey, «le pouvoir est dans une responsabilité de faire les choses, donc de délivrer les solutions attendues par les Sénégalais. L’opposition est dans sa responsabilité de critiquer mais on ne peut pas accepter les accusations».



Toutefois, poursuit-il, «la question qui se pose ce n’est pas à la façon de faire du Président Macky Sall, c’est d’appliquer la loi et de respecter la loi. Donc les médiateurs sociaux, les autorités de notre pays qui sont les Chefs religieux et autres, sont dans leur rôle quand ils appellent au calme et à la sérénité».



Le porte-parole du gouvernement est d’avis qu’il est utile que l’opposition se calme parce que, peste-t-il, «elle est dans les accusations gratuites». Et, avance Seydou Guèye : «Il y a des choses inacceptables que l’opposition est en train de dérouler. Cette sorte de harcèlement de la justice d’un pays est inacceptable. Ce n’est pas conforme au standard de la démocratie et ce n’est pas conforme au standard de l’Etat de droit».



«Cette stratégie d’accusation, d’intoxication n’est pas acceptable. Mais heureusement, se réjouit-il, les personnes et les autorités que l’opposition cherche à rencontrer et à convaincre, ce sont des aspects d’une religion. Ce qui est utile en démocratie c’est le respect, la responsabilité». Seydou Guèye de conclure sur les ondes de Rfm, que «l’opposition à plus de responsabilité pour converger vers ce qui est utile aux Sénégalais».