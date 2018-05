​Sierra Léone: L'ex chef de milice Moinina Fofana libéré après avoir purgé sa peine

Chef de la milice pro-gouvernementale des Forces de défense civile (CDF) pendant la guerre civile en Sierra Léone , Moinina Fofana avait été condamné à une peine de 15 ans pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans une prison rwandaise. Depuis lors, il a purgé le reste de sa peine à Bo, dans le sud de la Sierra Leone.



« Le TSSL a franchi une étape importante avec la libération plus tard aujourd’hui (lundi) de la première personne condamnée pour crimes de guerre à avoir terminé de purger sa peine », a indiqué le tribunal dans un communiqué.



Sept autres personnes condamnées par le TSSL continuent de purger des peines allant de 20 à 52 ans de prison.



Charles Taylor, le premier ancien chef d'Etat africain jugé pour crimes contre l'humanité par une juridiction internationale a été condamné en 2012 à cinquante ans de prison pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre durant le conflit en Sierra Leone.