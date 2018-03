​Sierra Léone : incertitude autour du 2nd tour

La Haute cour de justice a ordonné samedi à la Commission électorale nationale (NEC) d'arrêter les préparatifs du second tour.



Cette décision intervient à la suite d'une requête introduite par un juriste du parti au pouvoir concernant des allégations de fraude.



Selon le juriste Ibrahim Sorie Koroma, un militant de l'APC (All Peoples' Congress), le parti au pouvoir, des accusations de fraudes électorales doivent faire l'objet d'une enquête avant la poursuite du processus électoral.



Julius Maada Bio, le candidat du SLPP (Sierra Leone people' party), le principal parti d'opposition, était venu en tête du premier tour avec 43,3%.



Il était suivi de Samura Kamara qui avait obtenu 42,7 % des suffrages exprimés.

Les deux candidats vont faire face au second tour dont la campagne prend fin dimanche.



La Haute Cour de justice se prononce lundi sur les allégations de fraude au premier tour.