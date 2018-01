​Sindia : la gestion du foncier par le maire décriée par un conseiller municipal

«Nous allons commencer par le budget de la mairie de Sindia. Depuis 2014 à nos jours 2018 le budget a augmenté et doublé, en passant de 400 millions à 800 millions Fcfa. Et, jusqu’à présent la population ne ressent pas cette hausse du budget. Pour cela nous interpellons le maire de la commune de Sindia pour des explications sur cette situation», a déclaré le conseiller municipal de la commune de Sindia demeurant à Thiafoura.



M. Thiandoum de poursuivre, «aujourd’hui les populations de Sindia ne savent plus à quel saint se vouer. Nous avons noté un manque criard d’eau, d’électricité. Sur cette situation, ce sont les membres du conseil municipal qui s’organisent pour approvisionner la population en eau. Après tous ces maux, nous invitons le maire pour qu’il nous rende des comptes sur la gestion de notre budget ».



Revenant sur les litiges fonciers notés à Sindia, M. Thiandoum souligne que depuis que le projet de loi sur le foncier a été voté en 2015, plus aucune information n'a été publiée concernant le dossier du lotissement de Ndeumba. «Jusqu’à présent nous ignorons qui sont les bénéficiaires des terrains. Nous voulons savoir comment les parcelles ont été réparties. Et, sur les 150 hectares votés par le conseil municipal. Il y a aussi le lotissement de la commune de Thiafoura, qui est actuellement source de polémiques dans la location », a-t-il laissé entendre.