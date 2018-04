​Situation du système éducatif : les cadres de BBY exhortent les enseignants à plus de responsabilité

Relativement, à la situation du système éducatif, la coordination des Cadres de BBY en appelle au sens de la responsabilité des enseignants, pour « ne pas rendre infructueuse cette année scolaire comme cela a été le cas depuis 1983 pour chaque année préélectorale ».



Pour Apha Bayla Gueye et ses camarades, « sur les 33 points de revendication, seul le point 19 relatif à la prise en charge de certaines maladies, n’a pas connu un début d’exécution. Ce qui milite en faveur d’un apaisement de la situation et un retour immédiat à la normalisation tout en poursuivant le dialogue et la concertation afin d’échanger sur les différents points qui motivent le plus souvent les préavis ».



Toutefois, la coordination des cadres de BBY sollicite du gouvernement, au mieux du possible, et en tenant compte des impératifs budgétaires, "de consentir des efforts supportables qui reposent sur le principe de solidarité car l’Etat demeure au côté de tous les Sénégalais".