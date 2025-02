​Situation sécuritaire en RDC : le CAE et la SADC appellent à un cessez-le-feu immédiat

Le Comité de sécurité de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se sont réunis à Dar es Salaam le 8 février 2025 pour discuter de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC). Les deux entités ont exprimé leurs préoccupations quant à la situation sécuritaire, qui entraîne des pertes en vies humaines et des crises humanitaires, en particulier chez les femmes et les enfants. Elles ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la région orientale, au rétablissement des services publics essentiels, à l'aide humanitaire et à une résolution pacifique par le biais des processus de Luanda et de Nairobi.



Le Sommet conjoint a exigé des négociations directes et un dialogue avec toutes les parties, y compris le M23, concernant le processus de Luanda/Nairobi. Il a appelé à la mise en œuvre du plan d'opérations harmonisé (CONOPS) visant à neutraliser les FDLR et à suspendre les mesures défensives au Rwanda, ainsi qu'à désengager les forces de la République démocratique du Congo.



Le Sommet conjoint a, par ailleurs, demandé une réunion conjointe des ministres de la CAE et de la SADC pour discuter du cessez-le-feu et de la cessation des hostilités, établir un mécanisme de coordination au niveau du secrétariat, élaborer une feuille de route détaillant les mesures immédiates et à long terme, et examiner toutes les questions liées à la paix et à la sécurité en République démocratique du Congo.



Dans un communiqué, daté le 8 février 2025 parvenu à PressAfrik, le sommet conjoint a recommandé l'élaboration et la mise en œuvre de modalités de retrait pour les forces militaires étrangères non invitées. Il a également souligné l'importance de consultations annuelles similaires pour traiter des intérêts communs entre les deux régions.