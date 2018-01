​Six personnes arrêtées pour trafic d'ivoire et d'écailles de pangolin

Sur le marché international, la valeur de la marchandise s'élève à 400.000 dollars (324.000 euros) pour l'ivoire et 350.000 dollars pour les écailles.

Selon le commissaire Bonaventure Adomo, chef de l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale (UCT) de la police ivoirienne, le prix des écailles de pangolin monte même jusqu'à 1.000 euros le kg sur le marché de détail en Chine

Une ONG de défense de la nature, Eagle, qui a aidé la police ivoirienne à traquer les trafiquants, avait annoncé l'opération mercredi, avançant des chiffres plus élevés.

Deux Ivoiriens, deux Vietnamiens, un Chinois et un Guinéen ont été arrêtés à Abidjan entre le 18 et le 21 janvier, après un mois d'enquêtes.

Ils devraient être déférés au parquet vendredi, d'après le commissaire Adomo.

"Il s'agit d'un réseau de trafic international", a expliqué le commissaire.

L'ivoire provenant d'Afrique centrale et étant réexporté vers l'Asie caché dans des troncs d'arbres expédiés par conteneurs sur des cargos.

Les écailles de pangolin proviennent en revanche de Côte d'Ivoire, où ce petit mammifère, qui vit dans la forêt tropicale, est décimé par les braconniers.

Les 600 kg d'écailles saisies représentent le massacre de 3.000 pangolins, selon le commissaire Adomo.

Les écailles de pangolin sont parées de nombreuses vertus curatives ou aphrodisiaques par la médecine traditionnelle asiatique.