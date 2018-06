​Six policiers tués par des gangs au Mexique

Un affrontement avec des gangs dans le centre du pays a entrainé la mort vendredi de six policiers.



Les six policiers, cinq hommes et une femme, ont été tués dans l'Etat de Puebla.



Les victimes appartenaient à la police de la ville d'Amozoc située à environ 15 km de Mexico, la capitale.



Selon Jesus Morales, le responsable de la sécurité dans l'Etat de Puebla, cité par l'AFP, un camion-citerne de combustible volé a été trouvé au lieu de l'affrontement.



Deux suspects ont été également arrêtés sur les lieux par les services de sécurité.

Puebla est décrite comme une région où les gangs s'activent dans le trafic de drogue, du vol de pétrole et du kidnapping.



Les oléoducs de la compagnie d'Etat Pemex sont souvent le théâtre d'attaques criminelles.