​Somalie: des shebabs attaquent des bases de l'Amisom

Des insurgés islamistes shebabs ont attaqué ce dimanche des bases des soldats de l’Amisom, la Mission de l’Union africaine en Somalie, dans la région du Bas-Shabelle, au sud-ouest de Mogadiscio. Des combats s’en sont suivis pendant plusieurs heures. Selon le porte-parole de l’armée ougandaise, contacté par RFI, quatre soldats du contingent ougandais de l’Amisom ont été tués et six autres blessés. Selon la même source, 22 assaillants auraient été tués. Un porte-parole des shebabs joint par l’agence Reuters évoque de son côté un bilan beaucoup plus lourd du côté des soldats de l’Amisom. Les assaillants auraient notamment utilisé des véhicules piégés.