​Sortie d’Aminata Touré sur le 3e mandat: Aliou Sall s’exprime

Prenant part à la conférence virtuelle organisée par le National Démocratic Institute (NDI) sur le thème de la "Limitation des mandats", l’ancien Premier ministre Aminata Touré, a écarté toute possibilité pour l'actuel chef de l'Etat, Macky Sall, de se représenter à la prochaine élection présidentielle. Interrogé sur cette sortie de l’ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), l’invité du Grand Jury du dimanche sur la Rfm, Aliou Sall minimise.



Le jeune frère du président de la République a, d’abord, précisé qu’il ne va pas critiquer ou « parler d’elle (Aminata Touré) dans cette émission ».



Interrogé sur la question de savoir si c’est par frustration suite à son limogeage à la tête du Cese que Mme Touré, toujours membre de l’Alliance pour la République (Apr) parti au pouvoir, a dit de tels propos, Aliou Sall de répondre : « Je connais un peu Aminata Touré, je sais que ce ne sont pas des questions de poste qui l’intéresse à ce point ».



Il a ajouté : « Peut-être qu’elle a eu des idées qui peuvent être contraires à l’idée de la majorité dans notre parti, mais ce n’est pas encore arrivé à un niveau d’antagonisme qui mérite que je vienne ici dans cette émission la critiquer ».



L’ancien Directeur général de la Caisse des dépôts et de consignations de rappeler qu’ « en politique, il faut qu’on accepte aussi de militer, même d’avoir tout un cursus, d’avoir de la légitimité sans forcément avoir une responsabilité en un certain moment surtout quand on a eu à occuper des positions vraiment importantes dans ce pays.