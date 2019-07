​Sortie de l’ANTCS sur les tractations routières : Le gouvernement gambien réagit

Le gouvernement gambien a réagi à travers un communiqué de presse et a apporté ces précisions suite aux tractations routières en Gambie qu’a dénoncées l’Association Nationale des Transporteurs et Commerçants du Sénégal (ANTCS) face à la presse à Dakar le 29 juin dernier.



« Le gouvernement a appris que le commerce faisait l'objet d'une obstruction permanente, en particulier du commerce de transit dans le port de Banjul, où les bons propriétaires ou leurs agents ne sont pas autorisés à prendre leurs marchandises dans le port sans rejoindre le système de files d'attente. Cette restriction est imposée par un groupe de parties prenantes du secteur des transports, ce qui constitue une violation de l'engagement pris par la Gambie au titre de l'ISRT et de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges », précise le communiqué.



Sur la base du protocole ISRT, les bons propriétaires ou leurs agents sont donc libres de choisir tout véhicule répondant aux exigences de l'ISRT pour transporter leurs marchandises vers les destinations finales. Ces véhicules ne sont pas tenus de s’inscrire dans un système de file d’attente ou dans toute forme de restriction nationale en dehors de la loi.



Le ministère du Commerce, de l'Industrie, des Régions, de l'Intégration et de l'Emploi appelle tous les acteurs du secteur des transports à adhérer à ce communiqué de presse afin d'assurer la fluidité du transit des marchandises en transit.



« Toute personne coupable d'infraction entravant le commerce, en particulier le commerce de transit, sera confrontée à la force de la loi », indique le communiqué parvenu à Pressafrik. À cet égard, le ministère demande au bureau de l'inspecteur général de la police gambienne de mettre en œuvre cette décision avec effet immédiat.