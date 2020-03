​Souleymane Ndiaye sur le 3e mandat de Macky Sall : « Le Sénégal n’est pas la propreté de Macky Sall, et… »

« Le Sénégal n’est pas la propreté de Macky Sall, et les rapports de l’Ofnac doivent être rendus public ». C’est du moins ce qu’a dit le leader du parti SDD. Selon Souleymane Ndiaye, les directeurs généraux et autres responsables épinglés doivent être poursuivis à la hauteur de leur crime.



« La constitution du Sénégal est claire. Elle dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Et que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Je pense que, y a pas de débat la-dessus. Que ses partisans se calment. La population est souveraine. Moi, ce n’est pas la personne de Macky Sall qui m’intéresse, mais on doit mettre en place des institutions fortes pas des hommes forts. Je pense que le Sénégal devrait même dépasser ce débat », martèle Souleymane Ndiaye.