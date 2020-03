​Soumaila Cissé, l'opposant malien, porté disparu

L'opposant politique malien, Soumaila Cissé est porté disparu. Son parti, l'Union pour la République et la Démocratie (URD), a déclaré que M. Cissé avait disparu alors qu'il faisait campagne dans la région centrale de Niafunke.



Lui et sa délégation étaient attendus mercredi soir dans le village voisin de Koumaira, mais il ne s'est pas présenté et il n'a pas pu être joint par téléphone, a annoncé l'URD.



"Le parti est profondément préoccupé par la situation et demande instamment au gouvernement, aux forces armées et à la mission de l'ONU d'aider à les retrouver", a déclaré le parti.



M. Cissé est un ancien ministre des Finances et s'est présenté aux élections présidentielles.