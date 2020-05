​Soutien au Daara Seyda Mariama Niass et l’AMMD : la Compagnie turque d’énergie Karpowership débloque 50 millions de F CFA

La Compagnie turque d’énergie Karpowership a procédé jeudi 28 mai, à la distribution des lots de vivres et de produits sanitaires en faveur de deux entités d’éducation et d’aide aux démunis : le Daara Seyda Mariama Niass et l’Association Aide aux Malades Mentaux et Démunis (AMMD) pour une valeur de 50 millions de F CFA. Les bénéficiaires ont magnifié le geste du Dg de KARPOWERSHIP, M. Sinan Tulun qui pour eux, vie en son heure avec la pandémie du Covid-19. Selon Cheikh Tidiane Ben Amar Kane, le daara Seyda Mariama Niass regroupe trois (3) daara pour un total de 350 élèves dont la plus part vient des pays de la sous-région. Suivez la Vidéo.