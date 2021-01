​Spéculation foncière à Niaguiss: les populations jugent compromettante l’action de l’autorité municipale

Les populations de la commune de Niaguiss, dans la région de Ziguinchor, pointent du doigt l’autorité locale. Ces populations de Kantène et environs jugent compromettante son action et l’accusent de poursuivre une tentation d’expropriation de leurs terres acquises, selon eux, depuis une trentaine d’années.



« Les terres que nous exploitons depuis 40 ans, qui sont confisquées aujourd’hui par d’autres, soi-disant Président domanial et consorts. Nous ne les comprenons même pas. Nous ne savons même pas ce qu’ils sont en train de faire depuis 2017, alors que nous somme dans cette bataille-là. Ils veulent récupérer nos terres. Ils ont touché quatre cotés : Brofaye, Mandina, Kantène. Le Gouverneur est au courant, le Préfet, le Commandant, ainsi que le sous-préfet ont été informés. Ils ont tous reçu ma plainte », martèle Mamadou Niassy leur porte-parole au micro de Walf.