​Stabilité effective des universités publiques du Sénégal : les représentants des amicales d’étudiants engagent le combat

Les représentants des amicales d’étudiants des universités publiques du Sénégal se sont réunis à Dakar dans le cadre d’un séminaire portant sur les problèmes socio-pédagogiques pour une pacification et stabilité effective des universités publiques du Sénégal.



Pendant 48 heures, les présidents d’amicales et de commissions sociales ont passé en revue l’enseignement supérieur dans sa globalité en cartographiant les problèmes fondamentaux pour ensuite jeter les bases d’un changement de paradigme pour une stabilité effective des universités du Sénégal.



Les conclusions de ces 2 jours de réflexion intellectuelle ont fait l’objet d’un mémorandum qui sera remis notamment aux autorités à savoir le président de la République, au Ministre de l’Enseignement, supérieur de la Recherche et de l’Innovation, aux différents Recteurs des universités publiques, aux Doyens des facultés et écoles et instituts.