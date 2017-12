​Statut de Jérusalem: Baye Mamoune entame une « caravane de la paix », lundi

Après la marche , le guide religieux Cheikh Ibrahima Niass dit Baye Mamoune entame une « caravane de la paix ». Il s'agit d'une tournée nationale auprès des khalifes généraux des différentes confréries religieuses musulmanes et du cardinal Théodore Adrien Sarr pour protester contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem la capitale d’Israël.Cette tournée nationale, qui s’inscrit dans le cadre d’une « caravane de la paix », va démarrer lundi à 10 heures, à Dakar, au domicile du khalife général de la famille omarienne, Thierno Madani Tall.Cette tournée de paix et de sensibilisation, visant « tous les Sénégalais et de toutes les confessions », se poursuivra le même jour à Yoff chez le khalife général des layènes El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye, selon le texte.Le petit-fils de Baye Niass compte par la suite rendre visite aux autorités religieuses de Touba, Tivaouane, Ndiassane et Thiénéba, entre autres familles religieuses, pour « sensibiliser et continuer le combat de la protestation contre la décision de l’administration Trump proclamant la ville sainte de Jérusalem comme capitale de l’Etat hébreu ».Avec APS