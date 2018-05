​Suivez en DIRECT le 23e jour du procès de l'Imam Ndao et Cie C'est toujours le long et interminable ballet des avocats de la défense à la Chambre criminelle de Dakar pour les besoins des plaidoiries dans le procès de l'Imam Alioune Badara Ndao et ses co-accusés poursuivis pour des faits liés au terrorisme....

10 heures 48: la parole est à Me Amadou Aly Kane avocat de Lamine Coulibaly

10 heures 44 : Me Issa Diop "Je m’excuse je n’avais vu l’heure passer"

Pour terminer, je vais abréger parce que j’avais beaucoup de chose à dire. Mais je vous demande d’acquitter purement et simplement mon client Oumar Yaffa. Et d’écarter tous les chefs d’accusation et de le faire bénéficier de l’application de la bienveillance de la loi pénale.



10 heures 43 : Le juge rappelle à la robe noire qu’il est à une heure de débat.

Suite plaidoirie Me Issa Diop

Lorsqu’ils ont voulu rentrer au Sénégal, Sheikau refusait de leur donner l’autorisation de sortie et c’est par l’aide de Makhtar Diokhané que Abu Bacry Sheikau a fini par accepter afin de leur donner de l’argent. Mais a voulu agir par simple gentillesse. Mais en court de route, ils ont été interpellés parce qu’ils avaient des faux billets. Mais ce n’est pas Makhtar Diokhané qui les a donnés les faux billets. Et, c’est en prison de Moussa Aw est décédé. Quand Moussa Aw est décédé en prison, il a été enterré seulement en présence de Ibrahima Mballo. Mais le Sénégal n'a jamais demandé un seul papier pour son décès. Mais si c’était un Américain, cela n’allait pas se passer ainsi.

L’association de malfaiteurs n’a pas été démontrée. Apologie du terrorisme. Pour faire l’apologie il faut en parler et en faisant des éloges. Mais le droit ne change pas. Il faut savoir disséquer et ne pas dire que tous ce qu’ils ont faits est de troubler l’armée sénégalaise, ou bien paralyser les institutions de la République. On dit que Deash va s’implanter au Sénégal. Qu’il va faire au Sénégal. C’est de la narration. On ne peut pas condamner des gens sur la base de la Dissertation. Oumar Yaffa n’a jamais dit qu’il était prêt pour aller dans la forêt de Kédougou et de la Casamance pour installer l’Etat Islamique au Sénégal.



9 heures 45 : Reprise du procès d’Imam Alioune Badara Ndao avec la plaidoirie de Me Issa Diop avocat de l’accusé Oumar Yaffa à la barre. (Lors de son réquisitoire, le maître des poursuites avait requis la perpétuité contre lui)



M. le président je ne dirais pas comme le parquet lors de son réquisitoire que je touche du bois parce qu’il n’y a pas encore d’attentat terroriste. Mais je dirais je vais manger du bois. Nous savons les conditions de ce procès. M. le président avec ce procès, nous nous exposons dans le mauvais sens. Parce que le Sénégal fait preuve de zèle. On ne comprend pas pourquoi ses personnes sont poursuivies et après on demande leur acquittement comme si rien ne s’est passé.

Le juge aurait pu dire un non-lieu, parce que ces gens ont subi un préjudice. Je me dis pour des personnes soumises à une visite médicale. Ils ont été considérés comme des témoins. Et ils sont restés pendant des jours à la gendarmerie pour être entendus. Ce sont des éléments qui ont terni le dossier et c’est Omar Yaffa. Pour Oumar Yaffa sa situation est simple. Il a été élevé à Vélingara. En un moment donné, il avait un frère dénommé Chérif Yaffa qui vivait en Espagne. C’est ce dernier qui l’aidait financièrement. Mais un bon jour ce dernier ne l’aidait plus sous l’influence de sa femme. C’est sur ces entrefaites qu’il est allé à Thiès pour faire des manœuvres en maçonnerie. En rendant compte de sa situation, sa famille avait décidé de l’envoyer en Mauritanie pour qu’il puisse approfondir ses connaissances en l’Islam. Après il a rencontré un certain Abdou Aziz qui lui avait parlé d’une possibilité d’aller au Nigéria. "Les gens de Boko-Haram n’avaient pas totale confiance en nous. Parce qu’il nous considéraient comme des espions". J’ai regardé dans ce dossier, je peux voir si le juge d’instruction lui avait demandé s’il connaissait Saliou Ndiaye et autre. Il vous dit j’ai été au Nigéria, mais je n’ai reçu ni une formation militaire, ni subi des entrainements.