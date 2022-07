​Supposée baisse des prix à l’essieu: le collectif des transporteurs routiers apporte des précisions

Dans un communiqué, le Collectif des Professionnels des Transports routiers du Sénégal apporte des précisions suite au ‘’démenti du ministre’’ Mansour Faye à l’endroit des transporteurs sur une supposée baisse des prix du pesage à l’essieu déploré par les transporteurs. Momar Niang et Cie interpellent le Président Macky Sall pour que le règlement 14 de l’Uemoa soit revu.



« Nous estimons que cela est indigne d’un ministre du gouvernement du Sénégal. Après quelques jours de réflexion, pour voir quelle attitude prendre face à ces propos du ministre, nous estimons qu’il est de bon ton de rappeler à l’opinion publique que ce que Mansour Faye a fait, c’est ce que plus d’un qualifieraient de ‘’coq à l’âne’’ », a déclaré Momar SOURANG, coordinateur du Collectif des Professionnels des Transports routiers du Sénégal et président de la Commission Transport du Groupement économique du Sénégal (G.E.S).



Et d’ajouter : « nul par dans le communiqué envoyé aux organes de presse nous n’avons fait état de prix. Nous devons, aux Sénégalais, de leur signaler que chronologiquement, il y a d’abord eu un agenda. C’était pour qu’au 30 juin, qu’on passe dès le 1er juillet sur des modifications sur le Règlement 14. C’est cela qui avait motivé la publication de notre dernier communiqué ».



Après cette sortie médiatique, dit-il, « nous avons constaté un certain recul du ministère ». D’après lui, la réaction du ministre dénote une « certaine volonté de se voiler la face ». La preuve, dans ce communiqué rendu Mansour Faye et ses collaborateurs qui ont tenté de nous « démentir, ont parlé d’un groupe de transporteurs qui dénonçaient la hausse des tarifs de la charge à l’essieu. Ce qui est faux ». « Nous estimons que Collectif des Professionnels des Transports routiers du Sénégal ce communiqué, d’où qu’il vienne, c’est de la manipulation, parce qu’en aucun moment nous n’avons parlé de prix, dans le document rendu public », martèle Momar Sourang.



Interpellation du Président Macky Sall sur le règlement 14 de l’Uemoa



Le président de la Commission Transport du Groupement

économique du Sénégal interpelle le Président Macky Sall pour la revue du règlement 14 de l'Uemoa.

« Au nom des organisations dont je suis le responsable moral, je voudrais interpeller les Sénégalais, mais en particulier, Son Excellence, le président de la République, Macky Sall. Il ne faudra pas qu’on tente de nous faire croire que c’est le règlement 14 qui est en application au Sénégal. D’ailleurs, chaque pays applique ce règlement qui est là depuis 2005, à sa façon. Et c’est pour dire au Président Macky Sall qu’on n’a pas un règlement 14 contrôle de la surcharge à l’essieu parce que cela suppose que ce sont les essieux qui sont pesés ».



Selon Momar Niang, dès qu’il y a une surcharge sur un essieu, même si le poids total autorisé est exact, le transporteur est « condamné à payer une amende sur la base de l’essieu ».



Le président des transporteurs routiers de signaler qu’au Sénégal « nous n’avons pas un contrôle de la charge à l’essieu, mais nous avons un contrôle de la surcharge par pont bascule ».



« C’est dire qu’il y a tout un ensemble de choses au niveau du règlement 14 qui mériterait votre attention », dit-il. Selon Momar Niang ce qui est mieux pour l’intégration africaine, est que « ce règlement soit revu au niveau de l’Uemoa pour son application simultanée dans tous les pays ».