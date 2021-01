​Suppression annoncée des villes: le collectif pour la promotion des intérêts de Rufisque parle de projet destructif

Le collectif pour la promotion des intérêts de Rufisque dit non à la suppression annoncée des villes. Il parle de projet irréfléchi, anormal et antidémocratique. Il prévient que cette réforme ne passera pas.



« Cette ville a été créée précisément le 12 juin 1880 et a beaucoup contribué dans l’indépendance du Sénégal. Renforcée par la loi 2013-10 du 18 septembre 2013, puis le décret 2014-830 du 30 juin 2014. D’abord, la ville de Rufisque ne traverse aucune situation financière pour être supprimée. Voire l’article 74 du Code des collectivités territoriales », martèle Adama Sène, Coordonnateur du collectif.



Poursuivant sa réaction, il ajoute : « Donc cette pensée irréfléchie, anormale, antidémocratique ne sera jamais acceptée par la population rufisquoise. Ensuite, la ville de Rufisque gère toutes les compétences qui dépassent une commune. Elle doit être renforcée pour faire face aux problèmes des populations sur le plan social, éducatif. Le collectif pour la promotion des intérêts de Rufisque est contre toute forme de suppression. Il s’oppose et s’opposera farouchement à ce projet destructif qui vise à anéantir Rufisque », livre-t-il sur les ondes de Walf Fm.