​Syrie: des bombes explosent à Damas près de l'hôtel où Emmanuel Macron a passé la nuit

Selon plusieurs médias français dont RFI, ce mardi 07 juillet, deux bombes ont explosé à Damas (capitale syrienne), où le président français Emmanuel Macron est en visite depuis la veille au soir.



Des témoins ont vu de la fumée s'élever d'un secteur proche de l'hôtel où celui-ci a passé la nuit dans le centre de la capitale syrienne. Emmanuel Macron effectue la première visite d'un dirigeant d'une puissance occidentale en Syrie depuis l'arrivée au pouvoir d'une coalition islamiste.



Pour l’heure, les raisons de l’explosion ne sont pas connues. L’attaque n’a pas aussi été revendiquée.