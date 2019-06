​Syrie: des frappes aériennes de la coalition syro-russe ont tué au moins 35 combattants dont 26 prorégime dans le nord du pays selon l'OSDH

«Les frappes aériennes menées par les aviations syrienne et russe ainsi que les combats dans le nord de la province de Hama ont tué depuis l'aube au moins 26 combattants du régime et de ses alliés et neuf combattants des groupes rebelles et jihadistes», a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane, repris par Rfi.