​Syrie : deux lions exilés en Afrique du Sud

Sauvés des zoos abandonnés de la Syrie et d'Irak à cause de la guerre, Simba et Saeed ont été emmenés récemment en Afrique du Sud.



"Four Paws", une association de protection de la faune présente en Afrique du Sud, affirme que les deux lions sont parqués à Johannesburg, en attendant d'être transférés ce lundi au "Lions Rock", un zoo sud-africain.



Sur Twitter, l'association a publié une photo de Simba et Saeed prise en Jordanie, où les deux lions sont passés avant d'être acheminés en Afrique du Sud.



En 2017, "Four Paws" a sauvé plusieurs lions des zoos abandonnés en raison de la guerre à Mossoul et Alep, en Syrie.



De nombreux animaux des zoos syriens sont morts de faim ou ont été tués dans les bombardements, selon "Four Paws".