​Tabaski 2026 : l’autoroute Thiadiaye-Kaolack ouverte gratuitement du 20 mai au 5 juin

A l’occasion de la fête de tabaski, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a annoncé que le tronçon de l’autoroute à péage reliant Thiadiaye à Kaolack sera ouvert de façon temporaire et gratuitement à la circulation du 20 mai au 5 juin. Il a fait cette déclaration lors d’un séminaire d’échange et de recueil des besoins territoriaux en infrastructures, organisé dans le cadre du dialogue institutionnel entre le gouvernement et l’Assemblée nationale du Sénégal.



« J’avais annoncé à l’Assemblée nationale, en commission, l’ouverture du tronçon Thiadiaye-Kaolack. Et depuis hier, avec mon collègue en charge du transport, on est en train de travailler sur le communiqué pour l’ouvrir à partir du mercredi 20 mai à partir de 8 heures, jusqu’au vendredi 5 juin 2026 », a indiqué Déthié Fall.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, qui donne l'information, le ministre a expliqué aussi que cette mesure vise à faciliter les déplacements vers l’intérieur du pays pendant la période de Tabaski, l’Aïd-el-kébir, considérée comme la grande fête musulmane.