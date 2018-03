​Takeifa : Maah Keita et Fallou ont quitté le groupe

Takeifa serait-il au bord de l'implosion? la question mérite d'être posée si l'on sait que la guitariste Maah Keita et son frère Fallou ont quitté le groupe.



«J'ai quitté effectivement le groupe, pour donner une nouvelle orientation à ma carrière », a-t-elle déclaré. Avant d’ajouter : «pour le moment, tout ce que je sais, c’est que je vais devoir travailler plus, beaucoup plus. Je veux pouvoir apporter une touche personnelle à la musique».



Maah keita a informé par ailleurs, dans les colonnes de L'Observateur, qu’elle n’est pas la seule à partir du groupe. « Je ne suis pas la seule à partir. Mon frère Fallou a quitté le groupe et Jac a comme programme de travailler sur un album solo».