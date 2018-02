​Talla Sylla, Idrissa Seck s’est servi des Thiessois dans l’affaire dite des chantiers de Thiès

A l’occasion de la rencontre organisée par le leader national de la Rencontre des acteurs et mouvements pour l’émergence (Rampe), Talla Sylla, par, le maire de la Ville de Thiès, a laissé entendre que le président de Rewmi Idrissa Seck s’est servi des Thiessois dans l’affaire dite des chantiers de Thiès.



«Idrissa Seck s’est victimisé dans cette affaire, faisant croire aux Thiessois que c’est lui la victime et Wade, le mauvais. Ce qui est absolument faux. La vérité historique révèle que l’idée ne vient pas d’Idrissa Seck et le projet n’était pas destiné aux Thiessois dans un premier temps. Le projet, c’était de l’emmener quelque part au Sud du Sénégal. C’est l’armée nationale qui est intervenu en disant que les chantiers n’allaient pas finir en 2004. Et, c’est comme ça que le projet a été détourné vers Thiès. C’est ça la vérité».



Il poursuit : «les chantiers de Thiès ne sont pas le nœud de la guerre entre Wade et Idy. Le véritable problème est celui de l’argent détourné. Ça n’a rien à voir avec les chantiers de Thiès. Et, les Thiessois, ignorant tout cela, ont décidé de soutenir Idrissa Seck ».



Selon le leader de l’Alliance Jef-jel, il est temps que la situation soit éclaircie. Et, les Thiessois doivent savoir qu’il n’a jamais eu leur temps. «Il n’est jamais resté à Thiès. Et pourtant c’est lui qui avait dit qu’après les Locales, il serait toujours présent à Thiès. Et il déplacerait son cabinet à Thiès et prendrait une seconde épouse, si la première refusait de déménager. Les Thiessois ne doivent pas laisser un tel homme diriger le pays », a-t-il prévenu.