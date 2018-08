​Talla Sylla sur la présidentielle de 2019 : «les adversaires de Macky, c’est Benno et l’Apr »

Le maire de la ville de Thiès est convaincu que l’adversaire principal de Macky Sall pour l'élection présidentielle de 2019 «n’est pas dans les partis de l’opposition, ni un des multiples candidats qui essaiment à Thiès». Pour Talla Sylla l’adversaire de Macky «se trouve dans l’Alliance pour la république (Apr)».



Et ce, poursuit-il, «parfois dans de prétendus mouvements de soutien qui ne tentent que de sucer notre candidat». Donc, propose Talla Sylla : «Il doit être identifié et neutralisé -C’est la vision, les tendances et tout ce qui concerne les intérêts crypto-personnels», souligne-t-il.



Allié du parti au pouvoir, le successeur de Idrissa Seck à la tête de la mairie de la ville de Thiès, de lancer aux membres de l'Apr : «Il faut penser à la réélection du Président et non aux joutes qui viennent après. S’il est élu, ce sera notre victoire».



Talla Sylla de conclure en appelant les « apéristes » à s’organiser pour «faire échec aux adversaires cachés de Macky» qui se trouvent au sein leur parti. « Quelle que soit la position des uns et des autres, nous nous organisons pour faire échec à toute tentative individuelle comme collective, n’ayant rien à avoir avec l’objectif commun», lance-t-il.